العلاقة مع "الصندوق" بين عون ومحيي الدين

عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي.