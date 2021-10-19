لبنان

العلاقة مع "الصندوق" بين عون ومحيي الدين

Lebanon 24
19-10-2021 | 05:01
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عرض رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مع ممثل المجموعة العربية والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين العلاقة مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي.
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عون

محي الدين

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