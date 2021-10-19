لبنان

تفاصيل جديدة عن ازمة المحروقات: الاسعار الى ارتفاع ومحطات مغلقة.. هذا ما ينتظرنا خلال الاسابيع المقبلة

Lebanon 24
19-10-2021 | 07:34
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توقع عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان "نشهد خلال الاسابيع المقبلة ارتفاعات متواصلة بأسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز، وذلك بسبب ارتفاع سعر النفط عالميا الذي لامس 85 دولار"، لافتا الى ان "سبب ارتفاعه يعود الى عودة الاقتصاد العالمي الى مركزه الطبيعي بعد ازمة كورونا، بالاضافة الى ارتفاع سعر الغاز عالميا".

وقال: "من جهة اخرى، يتأثر سعر المحروقات بسعر صرف الدولار محليا الذي تجاوز العشرين الف ليرة، و هذا سيؤدي الى ان يصل سعر ( صفيحة البنزين) الى ثلاثماية الف ليرة خلال الاسايع الثلاث المقبلة".

كما توقع البراكس "ارتفاعا اضافيا في سعر برميل النفط لان منظمة الاوبيك لم تزد من انتاجها الذي بلغ 486000 برميل يوميا مع الطلب المتزايد على النفط".
 
من جهته قال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا للـmtv بأنّه ثمة محطات ما زالت مقفلة لأنّ بعض الشركات لم تفرّغ بعد البواخر الموجودة بسبب عراقيل ونعمل على معالجة الموضوع ونأمل بدء التفريغ قريباً.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

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