الجيش: توزيع 42000 FACE SHIELD هبة من مؤسسة بنك الغذاء للطبابة العسكرية

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" انه تم توزيع 42000 قناع Face Shield مقدمة هبة من مؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيرية Lebanese food bank على الطبابة العسكرية وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وذلك في اطار التعاون العسكري المدني CIMIC .