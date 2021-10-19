25
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مغاوير البحر تساهم في تنظيف الشير الصخري الاثري لكنيسة مار يوحنا في اميون
Lebanon 24
19-10-2021
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
ساهمت عناصر من فوج مغاوير البحر في تنظيف الشير الصخري الاثري لكنيسة مار يوحنا في بلدة اميون.
مواضيع ذات صلة
الجيش: حفل تخريج لعسكريين من فوج مغاوير البحر
Lebanon 24
الجيش: حفل تخريج لعسكريين من فوج مغاوير البحر
19/10/2021 18:34:00
19/10/2021 18:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة كبيرة من مغاوير الجيش تتجه نحو الشمال
Lebanon 24
قوة كبيرة من مغاوير الجيش تتجه نحو الشمال
19/10/2021 18:34:00
19/10/2021 18:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق سرية من مغاوير الجيش باتجاه خلدة
Lebanon 24
انطلاق سرية من مغاوير الجيش باتجاه خلدة
19/10/2021 18:34:00
19/10/2021 18:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش التقى غريو وبحثا في العلاقات بين الجيشين اللبناني والفرنسي
Lebanon 24
قائد الجيش التقى غريو وبحثا في العلاقات بين الجيشين اللبناني والفرنسي
19/10/2021 18:34:00
19/10/2021 18:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش
مغاوير
أميون
تابع
الأكثر قراءة
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
Lebanon 24
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
02:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
02:00 | 2021-10-19
19/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
00:12 | 2021-10-19
19/10/2021 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. فعلى أي تسعيرة أقفل؟
15:19 | 2021-10-18
18/10/2021 03:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
00:00 | 2021-10-19
19/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:43 | 2021-10-19
ميقاتي: الحكومة باشرت إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية
11:20 | 2021-10-19
سعر البنزين سينخفض في حالة واحدة.. إليكم متى حصول ذلك
10:50 | 2021-10-19
قائد الجيش التقى غريو وبحثا في العلاقات بين الجيشين اللبناني والفرنسي
10:50 | 2021-10-19
اللواء عثمان في الذكرى التاسعة لاغتيال الحسن: ستبقى قائداً وقُدوةً في النزاهة
10:49 | 2021-10-19
بيان للجيش حول إشكال منطقة وادي الجاموس ــ عكار
10:38 | 2021-10-19
المعركة ما خلصت.. باسيل: اليوم صاروا يعرفوا مين معهم ومين ضدهم
فيديو
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
19/10/2021 18:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 18:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 18:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact