لبنان

مغاوير البحر تساهم في تنظيف الشير الصخري الاثري لكنيسة مار يوحنا في اميون

Lebanon 24
19-10-2021 | 06:13
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ساهمت عناصر من فوج مغاوير البحر في تنظيف الشير الصخري الاثري لكنيسة مار يوحنا في بلدة اميون.
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مغاوير

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