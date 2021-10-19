الجيش: تمارين تدريبية ليلية لعناصر دورة القتال في الجيش في الأماكن المبنية والآهلة

اعلنت قيادة الجيش عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن تنفيذ تمارين تدريبية ليلية لعناصر دورة القتال في الأماكن المبنية والآهلة تخللها استعمال ذخيرة حية وذلك في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة.