لبنان

الجيش: تمارين تدريبية ليلية لعناصر دورة القتال في الجيش في الأماكن المبنية والآهلة

Lebanon 24
19-10-2021 | 06:15
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 اعلنت قيادة الجيش عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن تنفيذ تمارين تدريبية ليلية لعناصر دورة القتال في الأماكن المبنية والآهلة تخللها استعمال ذخيرة حية وذلك في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، وبإشراف مدرسة القوات الخاصة.
 
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