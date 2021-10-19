لبنان

باسيل: التلاعب السياسي بموضوع اقتراع المغتربين لن يتمّ السكوت عنه

Lebanon 24
19-10-2021 | 06:30
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اعتبر رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل أن "تحديد 27 آذار 2022 كموعد للانتخابات النيابية هو تلاعب في ظل أحوال الطقس من جهة والصوم من جهة ثانية"، وأضاف: "لم نحصل على جواب حول موجب تعريض العملية الانتخابية لهكذا خطر".
 
وفي تصريح له عقب جلسة مجلس النواب، قال باسيل: "من المعيب وصف المنتشرين بأنهم يعرفون عن لبنان "الصفيحة والكبّة" فلا يجوز التعاطي معهم على أساس أنّهم زينة"، وذلك في إشارة إلى كلام قاله عضو تكتل "الجمهورية القوية" خلال الجلسة النيابية. 
 
وأكد باسيل أن "التلاعب السياسي في موضوع اقتراع المغتربين لن يتم السكوت عنه وسيتم الطعن به"، وأضاف: "لا أفهم الاعتراض على الميغاسنتر رغم أنّها تسهّل العمليّة الانتخابية. وفي ما يخصّ موضوع الكوتا النسائيّة كان يُمكن أن يُقرّ اقتراحنا الذي يتضمّن أن تُعطى المرأة القدرة على التمثيل بمقعد واحد على الأقلّ ضمن لائحة انتخابية واحدة".
 
وختم: "الخلاصة من جلسة اليوم أنّ الإصلاحات أُصيبت بنكسة جديدة وسنتقدّم بطعن بهذا الأمر".








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