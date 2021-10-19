تعليق من بري للنواب.. هذا ما قاله في ختام "جلسة اليونيسكو"

أسقط مجلس النوب، اليوم في جلسته التشريعية، الكوتا النسائية واحيل اقتراح القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين الى اللجان النيابية.

وفي هذا الاطار، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب: "هيدا يلي بدكن ياه، هيك البلد بدو يمشي؟"، مضيفا: "كأن هناك من لا يريد لهذا البلد أن يتخلص من مشاكله، لقد تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير منذ ثلاث سنوات بإقتراح قانون على أساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة، على اساس مع مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وصولا الى الدولة المدنية، وكان بالامكان الإنتقال بلبنان الى مرحلة جديدة، ومن جملة ما يتضمنه إقتراح القانون الكوتا النسائية بنسبه 20 سيدة وهذا ما هو معروض اليوم في الاقتراح الحالي".

