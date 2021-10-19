لبنان

العقوبات على شخصيات لبنانية جاهزة... هذا ما أعلنه المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
19-10-2021 | 06:43
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أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن "الإطار القانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية جاهز".
 
وقال لـ"العربية": "سنعاقب شخصيات لبنانية تعرقل الإصلاحات أو الانتخابات".
 
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