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لبنان
العقوبات على شخصيات لبنانية جاهزة... هذا ما أعلنه المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي
Lebanon 24
19-10-2021
|
06:43
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أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن "الإطار القانوني للعقوبات على شخصيات لبنانية جاهز".
وقال لـ"العربية": "سنعاقب شخصيات لبنانية تعرقل الإصلاحات أو الانتخابات".
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