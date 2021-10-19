لبنان

بوشكيان بحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في تنشيط مشروع المناطق الصناعية

Lebanon 24
19-10-2021 | 06:50
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 استقبل وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية برئاسة مدير مكتب بيروت خليل دنغزلي، وحضور المدير العام للوزارة داني جدعون.

وجرى خلال اللقاء عرض للمشاريع التي مولها البنك في لبنان، والتحضيرات لمشاريع جديدة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة في كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي، لا سيما مشروع المناطق الصناعية وإنجاز دراسات تهم الوزارة في مجالات تطويرية للقطاع. وتم الاتفاق على متابعة البحث في اجتماعات لاحقة يحضرها ممثلون عن الجهات المعنية بمشروع المناطق الصناعية لدرس إمكانات استكمال المشروع بالسرعة الممكنة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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