لبنان

هل سيرد عون قانون موعد الانتخابات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2021 | 07:08
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اكتفت مصادر قصر بعبدا بالقول إن رئيس الجمهورية ميشال عون "لم يتخد بعد قراره بموضوع  رد القانون المتعلق بتقريب موعد الانتخابات النيابية أو عدمه".
وقالت المصادر "لا قرار حتى الساعة".
وكان مجلس النواب اقر اليوم قانون تقريب موعد إجراء الانتخابات النيابية  الى ٢٧ اذار المقبل.

لبنان

رادار لبنان24

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