تسجيل 227 إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع في بعلبك الهرمل

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن "عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل بلغ 33487 اصابة بفيروس كورونا منذ شهر شباط 2020، أما عدد الإصابات منذ أسبوع حتى اليوم بلغ 227 إصابة جديدة، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال هذا الاسبوع".وأشار إلى أن "نسبة الذين تلقوا اللقاح في محافظة بعلبك الهرمل للجرعتين الأولى والثانية 28.1 %"وطلب خضر من المواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظاً على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء".