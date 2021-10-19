صندوق النقد يجري محادثات مع لبنان ويدعو للتعامل مع مسألة الخسائر المالية

أعلن مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشددا على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي.وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لـ "رويترز" إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض في أوقات الأزمات الذي مقره واشنطن، إن المناقشات الفنية بدأت.واضاف "آخر مرة حصلنا فيها على إطلاع كامل للوضع تعود إلى آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد".وتابع أزعور "من المهم جدا معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، وخاصة الخسائر المالية".