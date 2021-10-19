توقيف شخصين سرقا مجوهرات في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان24" ان دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي أوقفت ظهر اليوم في محلة ابي سمراء - طرابلس شارع العطور "ن.ع" و "س.ش" وذلك لاقدامهما على سرقة مجوهرات من داخل احدى المحلات في محلة سوق الذهب في طرابلس.وقد تم اقتياد الموقوفان الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.