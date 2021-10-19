عون وقع مرسوم تعيين عضوين في المجلس الدستوري ومرسوم تعيين المدير العام لوزارة العدل

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 8384 تاريخ 19 تشرين الاول 2021، الذي قضى بتعيين القاضي المتقاعد ألبرت سرحان والمحامية ميراي اميل نجم، عضوين في المجلس الدستوري للفترة المتبقية من الولاية الحالية للمجلس.كذلك وقع الرئيس عون المرسوم الرقم 8385 تاريخ 19 تشرين الاول 2021 الذي قضى بنقل القاضي محمد المصري من هيئة التفتيش القضائي وتعيينه مديرا عاما لوزارة العدل.يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته بتاريخ 12 تشرين الاول الجاري على هذه التعيينات.