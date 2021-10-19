لبنان

تمرين اخلاء طبي نفذه عناصر من القوات الجوية وفوج مغاوير البحر

Lebanon 24
19-10-2021 | 07:57
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نفّذ عناصر من القوات الجوية وفوج مغاوير البحر بمشاركة فريق تدريب اميركي تمرين اخلاء طبي على مستشفى سيدة المعونات- جبيل.
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