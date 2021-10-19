لبنان

سلام التقى وفد البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

Lebanon 24
19-10-2021 | 08:25
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 استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، وفد البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتناول البحث دور البنك والذي يندرج ضمن 3 مستويات: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، المصارف المحلية، ودعم الادارات العامة.

كما اطلع الوزير سلام وفد البنك على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وخطة التعافي المالي ودور الوزارة فيها.
 
ويستقبل سلام غدًا الاربعاء عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي د. محمود محي الدين.
 
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