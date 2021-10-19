سلام التقى وفد البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، وفد البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتناول البحث دور البنك والذي يندرج ضمن 3 مستويات: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، المصارف المحلية، ودعم الادارات العامة.كما اطلع الوزير سلام وفد البنك على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وخطة التعافي المالي ودور الوزارة فيها.