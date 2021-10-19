سلسلة احكام غيابية لجنايات البقاع

اصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة احكام غيابية بحق متهمين بمحاولة قتل، محاولة خطف، الاشتراك بالخطف، الانتماء الى تنظيم ارهابي، الاتجار بالمخدرات، السرقة، السلب، اضرام النار وتخريب واسلحة، التزوير واستعماله، ترويج عملة مزورة، سرقة وتأليف عصابة، سلب بقوة السلاح، والاحتيال، ومحاولة اغتصاب قاصر.وترواحت الاحكام، بين السجن والاشغال الشاقة عدة سنوات والمؤبدة ودفع غرامات.وحكمت بالاعدام لمتهمين بارتكابهم جناية القتل عمدا.