لبنان

عز الدين: خسرنا جولة لكن المعركة مستمرة

Lebanon 24
19-10-2021 | 08:40
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 غردت النائبة عناية عزالدين عبر حسابها على "تويتر": "‏مسيرة العمل والنضال ما زالت طويلة وشاقة لتغيير الذهنية وإيجاد النضج والإرادة الصادقة لتحقيق العدالة بما يخص المرأة اللبنانية ،لقد خسرنا جولة ولكن المعركة مستمرة وتحتاج لتضافر الجهود من قبل كل المعنيين نساء ورجالا من اجل المرأة والمجتمع ومن اجل الوطن والانسان".
 
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