لبنان

كورونا لبنان... ما جديد الاصابات والوفيات اليومية؟ (صورة)

Lebanon 24
19-10-2021 | 08:59
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 634669.

وسُجلت 4 وفيات جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8434.
 
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كورونا

لبنان

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