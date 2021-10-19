لبنان

طليس عرض لقضية تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني مع وفد لجنة متابعة ملفهم

Lebanon 24
19-10-2021 | 09:15
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 إستقبل مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس وفدا من لجنة المتابعة لتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني ضم كلا من يوسف ملاح، مصطفى دمج ومصطفى الديراني، وذلك في حضور النائب أمين شري، ومفوض عام جمعية الرسالة للاسعاف الصحي علي عباس ورئيس مصلحة الديوان في الدفاع المدني علي أمهز، وتم خلال اللقاء عرض ما آلت إليه قضية المتطوعين وتطبيق القانون القاضي بتثبيتهم، لاسيما بعد الاتصالات التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير المالية والجهات المعنية.
وقد تبلغ الوفد قرار المتابعة للانتهاء من هذا الملف لما لعناصر ومتطوعي الدفاع المدني "من دور مهم في إخماد الحرائق وانقاذ المواطنين والوطن".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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