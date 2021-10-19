لبنان

كلاس: عقد الجلسة النيابية في موعدها ودعوة رئيس الحكومة والوزراء الى حضورها يؤكد مبدأ الإستقرار التشريعي

Lebanon 24
19-10-2021 | 09:23
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 صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس بعد انتهاء الجلسة النيابية: "إن الوضع اللبناني الداخلي رغم دقة الحال الاستثنائية التي يمر فيها البلد، يؤشر برأيي الى الأمور التالية:

إن عقد الجلسة النيابية في موعدها الدستوري ودعوة رئيس الحكومة والوزراء الى حضورها، وما نتج عنها من مقررات، يؤكد مبدأ الإستقرار التشريعي، الذي هو من علامات الحياة الديمقراطية وتجلياتها. وهذه نقطة إيجابية في مسار الحياة السياسية العامة.

كما ان تفاعل الحكومة مع اسئلة السادة النواب، حول الإستعداد لإجراء الانتخابات والتأكيد على اتخاذ التدابير القانونية الاجراءات اللوجستية، يؤكد ان الحكومة تواصل تحمل مسؤولياتها بهدوء ومواظبة، وتولي الاستقرار المجتمعي اهمية قصوى الى جانب دورها في تحصين الوضع الامني وتعزيز الثقة بين اللبنانيين.

وان مشاركة القوى والكتل السياسية في الجلسة، أظهرت تفاعلا هادئا يؤمل ان ينعكس ايجابا في تهيئة الظروف والأجواء لاستئناف جلسات الحكومة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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