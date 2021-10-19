ميقاتي: الحكومة باشرت إعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية

اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه الدكتور محمود محي الدين عصر اليوم في السراي الكبير.

شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، الوزير السابق نقولا نحاس، المستشارتان في صندوق النقد الدولي مايا الشويري وميرا مرعي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.

وأكد الرئيس ميقاتي "أن لبنان يعوّل كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة".

وقال "إن الحكومة باشرت ،بالتوازي، اعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الاصلاحات الاساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء خصوصا، وانجاز المراسيم التطبيقية لقوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس النواب، اضافة الى اعداد مشاريع قوانين جديدة والتعاون مع مجلس النواب لاقرارها في اسرع وقت".

وشدد على "ان الحكومة انجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقا للتعاون مع صندوق النقد"، لافتا الى "أننا نامل انجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي".

وقال "إن الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي هي حاجة وضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا".