لبنان

قطع السير على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت (صور)

Lebanon 24
19-10-2021 | 09:44
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قام محتجون بقطع الاوتوستراد في خلدة باتجاه بيروت، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المكان.
 
 
 
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