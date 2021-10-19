الريجي اطلقت تطبيق معيار "أيزو 45001" لأنظمة الصحة والسلامة المهنية

أطلقت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" إجراءات تطبيق معيار "أيزو 45001" لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية في مصانعها، والذي يتيح لها الحصول على شهادة في هذا المجال من المنظمة الدولية للمعايير.وأكد رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي بحضور أعضاء لجنة الإدارة وسلطة الوصاية والمسؤولين المعنيين، أنها "الأولى بين المؤسسات والمرافق العامة في لبنان تبادر إلى هذه الخطوة نظرا لأهميتها وضرورتها".وأوضحت "الريجي" في بيان، أن نظام الصحة والسلامة المهنية "هو معيار دولي يهدف الى تحديد المخاطر التي قد تؤدي الى ضرر واتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة قبل حدوثها"، ولفتت الى أنه "من شأن تطبيق هذا النظام كذلك تخفيف خسائر الإنتاج ومنع حوادث العمل المحتملة والأمراض المهنية".وشدد سقلاوي في كلمة ألقاها بالمناسبة على أن "هذا الهدف ليس جديدا في الواقع، بل يندرج ضمن أولويات استراتيجية التنمية المستدامة التي اعتمدتها الإدارة عام 2016"، وقال: "في لبنان اعتدنا على معالجة المشكلة بعد حدوثها. نحن نحاول أن نتوقع المشكلة وأخذ كل الإجراءات التي تمنع حدوثها".