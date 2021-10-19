لبنان

السعودي عرض وسفيرة السويد الاوضاع المشتركة بين البلدين

Lebanon 24
19-10-2021 | 10:08
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 إستقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور على رأس وفد من السفارة، وجرى التطرق الى مواضيع مختلفة.

واعربت ديسمور عن سرورها للقاء السعودي، مشيرة إلى أنه " جرى البحث في الأوضاع المشتركة التي تهم لبنان والسويد".

من جهته رحب السعودي بديسمور شاكرا لها ولدولة السويد "كل المساعدة التي تقدمها للبنان في المجال الإنساني والتنمية المستدامة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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