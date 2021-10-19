23
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بوشكيان عمم على أصحاب المصانع التزام معايير التصنيع الجيد والمواصفات والسلامة العامة
Lebanon 24
19-10-2021
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان تعميما حمل الرقم 39/1 طلب فيه "من الصناعيين التشدد بالتزام معايير التصنيع الجيد واحترام شروط السلامة العامة وتطبيق المواصفات، لا سيما المتعلقة بسلامة الغذاء"، معلنا أن "فرق الوزارة ستكثف زياراتها للمصانع للتأكد من تطبيق توجيهاتها".
وفي ما يلي نص التعميم: "في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد والتي يقتضي فيها تضافر الجهود للخروج منها بأسرع ما يمكن، من الضروري والملح جدا المحافظة على ما اكتسبته الصناعة اللبنانية من سمعة طيبة ومميزات ومهارات وخبرات على مر السنين وترسيخها وتوسيع مروحتها داخل لبنان وخارجه.
ولذلك، نتوجه إليكم ومسؤوليتنا التشديد على ضرورة التزام معاييرالتصنيع الجيد واحترام شروط السلامة العامة وتطبيق المواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية "ليبنور" من أجل حماية المستهلك المقيم في لبنان وخارجه ولاستدامة نجاح الصناعة اللبنانية والمحافظة عليها وتوسيع أسواقها الخارجية كما ونوعا.
أما في ما يختص بسلامة الغذاء، فإن المواصفات الواجب التزامها هي الآتية:
القواعد العامة لصحة الغذاء مع الاستعانة بالدليل التوضيحي الخاص بالمواصفة والمواصفات الأفقية الخاصة برواسب المبيدات والمضافات الغذائية ومواصفة ملصقات المنتج، إضافة إلى المواصفة العمودية الخاصة بكل منتج: NL656-NL662-NL761-NL206.
إن وزارة الصناعة بحكم مهامها ورؤيتها الضنينة بالقطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ستكثف زياراتها الدورية للمصانع بغية التأكد من تطبيق توجيهات الوزارة والمواصفات والإجراءات الواجب التزامها، وهي تضع كامل فريق عملها بتصرفكم لدعمكم ومساندتكم في أي إرشاد أو استشارة تساعدكم في تطوير منتجاتكم اللبنانية وتحديثها. معا لصناعة أفضل من أجل لبنان أفضل".
تابع
الأكثر قراءة
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
Lebanon 24
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
02:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
02:00 | 2021-10-19
19/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
Lebanon 24
لهذه الاسباب الخمسة لن "يحلّق" الدولار
00:12 | 2021-10-19
19/10/2021 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:30 | 2021-10-19
19/10/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
Lebanon 24
هذه الأبراج كتومة.. وهكذا يمكن الوصول لأسرارها!
00:00 | 2021-10-19
19/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:58 | 2021-10-19
بعد التوتر.. ميقاتي يناشد أهالي وادي الجاموس التوقف عن أعمال العنف الدموية
14:30 | 2021-10-19
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
13:23 | 2021-10-19
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
12:42 | 2021-10-19
بلبلة في سوق تشريج الهواتف.. ماذا يجري؟
13:48 | 2021-10-19
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
12:39 | 2021-10-19
كلامٌ هام من صندوق النقد بشأن لبنان.. هذه تفاصيله
فيديو
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
19/10/2021 21:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
19/10/2021 21:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
19/10/2021 21:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact