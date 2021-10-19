لبنان

بوشكيان عمم على أصحاب المصانع التزام معايير التصنيع الجيد والمواصفات والسلامة العامة

Lebanon 24
19-10-2021 | 10:20
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أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان تعميما حمل الرقم 39/1 طلب فيه "من الصناعيين التشدد بالتزام معايير التصنيع الجيد واحترام شروط السلامة العامة وتطبيق المواصفات، لا سيما المتعلقة بسلامة الغذاء"، معلنا أن "فرق الوزارة ستكثف زياراتها للمصانع للتأكد من تطبيق توجيهاتها".

وفي ما يلي نص التعميم: "في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد والتي يقتضي فيها تضافر الجهود للخروج منها بأسرع ما يمكن، من الضروري والملح جدا المحافظة على ما اكتسبته الصناعة اللبنانية من سمعة طيبة ومميزات ومهارات وخبرات على مر السنين وترسيخها وتوسيع مروحتها داخل لبنان وخارجه.

ولذلك، نتوجه إليكم ومسؤوليتنا التشديد على ضرورة التزام معاييرالتصنيع الجيد واحترام شروط السلامة العامة وتطبيق المواصفات الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية "ليبنور" من أجل حماية المستهلك المقيم في لبنان وخارجه ولاستدامة نجاح الصناعة اللبنانية والمحافظة عليها وتوسيع أسواقها الخارجية كما ونوعا.

أما في ما يختص بسلامة الغذاء، فإن المواصفات الواجب التزامها هي الآتية:

القواعد العامة لصحة الغذاء مع الاستعانة بالدليل التوضيحي الخاص بالمواصفة والمواصفات الأفقية الخاصة برواسب المبيدات والمضافات الغذائية ومواصفة ملصقات المنتج، إضافة إلى المواصفة العمودية الخاصة بكل منتج: NL656-NL662-NL761-NL206.
إن وزارة الصناعة بحكم مهامها ورؤيتها الضنينة بالقطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ستكثف زياراتها الدورية للمصانع بغية التأكد من تطبيق توجيهات الوزارة والمواصفات والإجراءات الواجب التزامها، وهي تضع كامل فريق عملها بتصرفكم لدعمكم ومساندتكم في أي إرشاد أو استشارة تساعدكم في تطوير منتجاتكم اللبنانية وتحديثها. معا لصناعة أفضل من أجل لبنان أفضل".
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