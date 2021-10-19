البيطار حدّد هذا التاريخ لاستجواب المشنوق وزعيتر

أفادت معلومات "الجديد" أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حدّد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.