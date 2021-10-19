لبنان

البيطار حدّد هذا التاريخ لاستجواب المشنوق وزعيتر

Lebanon 24
19-10-2021 | 10:22
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أفادت معلومات "الجديد" أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار حدّد نهار الجمعة في 29 تشرين الأول موعداً لجلستي استجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر.
 
 
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البيطار

المشنوق

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