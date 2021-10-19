بيان للجيش حول إشكال منطقة وادي الجاموس ــ عكار

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 19 / 10 / 2021، وقع إشكال في منطقة وادي الجاموس – عكار بين أفراد من عائلتي السيد والطرطوسي، ما أدى إلى وقوع عددٍ من القتلى والجرحى وذلك على خلفية إشكال كان قد وقع بتاريخ 17 / 10 / 2021 بين أفراد من العائلتين المذكورتين لأسباب ثأرية قديمة. تدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على توقيف المتورطين وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.