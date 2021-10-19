اللواء عثمان في الذكرى التاسعة لاغتيال الحسن: ستبقى قائداً وقُدوةً في النزاهة

في الذكرى التاسعة لاستشهاد اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل أول أحمد صهيوني قامت بعد ظهر اليوم الثلاثاء في 19/10/2021 ثُلّةٌ من التشريفات في قوى الأمن الداخلي، بتأدية التحية العسكرية للشهيدين اللواء الحسن والمؤهل أول صهيوني، أمام ضريحيهما في ساحة الشهداء -وسط بيروت، كما قام العقيد أحمد عبلا قائد وحدة شرطة بيروت بالوكالة، بوضع إكليلين من الزهر على الضريحين باسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.وبالمناسبة عبّر اللواء عثمان بكلمة وجّهها للواء الشهيد قائلاً:" لن ننساكَ أيها اللواء الشهيد وسام الحسن، ولن ينساكَ كلُّ مواطن لبناني شريف، فالحفاظُ على دولة المؤسسات يفتقِدُ لأمثالِك، لن ننساك لأنك قُمتَ بوضْعِ الأسس المتينة للحفاظ على مؤسستك من كل تَدَخُّلٍ أو تطَفُّل.لن ننساكَ، وسنبقى نسيرُ على رأيِكَ السّديد وخُطاك الواثِقة.لن ننساكَ لأنكَ حرِصتَ على إحقاقِ الحقِ والاقتصاصِ من العابثين بأمن لبنان والخارجين عن الشرعية والقوانين، وإحالتهم أمام العدالة.ستبقى يا وسام قائداً وقُدوةً في النزاهة والمُواطَنة."