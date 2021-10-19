بالصور.. جنبلاط يزور ميقاتي في دارته

وصل قبل قليل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى دارة الرئيس نجيب ميقاتي في بيروت.

ويرافق جنبلاط نجله رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" تيمور جنبلاط، وزير التربية عباس الحلبي والنائب وائل أبو فاعور.