ياسين عرض مع وفد البنك الدولي التعاون وإمكانية دعم برامج ادارة النفايات الصلبة

إجتمع وزير البيئة ناصر ياسين بعد ظهر اليوم، بوفد البنك الدولي برئاسة ساروج كومار جاه للبحث في المشاريع الممولة من البنك وتعزيز التعاون خاصة في ما يتعلق بمشروع بحيرة القرعون ونهر الليطاني.



كذلك، بحث ياسين في امكانية دعم البنك الدولي لبرامج إدارة النفايات الصلبة.