أهالي منطقة الميناء يعانون من مشكلة في الإنترنت ويناشدون المعنيين للحل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن أهالي منطقة الميناء في طرابلس يعانون منذ مدة من ضعف عام أو انقطاع في الإنترنت والاتصالات وخصوصًا المشتركين مع شركة ألفا.

وناشد أهالي المدينة المعنيين بالعمل على حل هذه المشكلة التي تتسبب بانقطاع التواصل بين المواطنين وتوقف مصالحهم.