كلامٌ هام من صندوق النقد بشأن لبنان.. هذه تفاصيله

أعربَ مسؤول في صندوق النقد الدولي عن أمله في أن يكون هناك إمكانية لبدء المفاوضات مع لبنان قبل العام الجديد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".



وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال إنّ "المشاورات بين صندوق النقد الدولي ولبنان مستمرة فيما المحادثات التقنية تتقدم". وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قال إنّ "المشاورات بين صندوق النقد الدولي ولبنان مستمرة فيما المحادثات التقنية تتقدم".



وأضاف: "نحن نقوم الآن بتحديث الأرقام، نستمع إلى الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بأولوية الإصلاحات وما هي خطط الحكومة".



وفي مؤتمر صحفي أقيم عن بعد بمناسبة صدور تقرير "آفاق الاقتصاد الاقليمي"، أوضح أزعور أنّ "مساعدة الصندوق ستعتمد على برنامج الإصلاحات الذي سيتبناه لبنان"، مشيراً إلى أنّ "المحادثات ستذهب إلى ما بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، التي صوت مجلس النواب اليوم على اقامتها يوم 27 آذار المقبل".



ووفقاً لشبكة "CNN"، فقد أكد أزعور أنّ "لبنان بحاجة إلى برنامج إصلاحات شامل فهو يواجه مشاكل دامت لوقت طويل"، لافتاً إلى المشاكل المالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان حالياً.

