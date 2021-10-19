الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود يصل إلى بيروت

كشفت وكالة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوسيط الأميركي الجديد في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوخشتاين، وصل اليوم الثلاثاء إلى بيروت.

ويأتي ذلك وسط إعلان وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لمساعدة لبنان وإسرائيل على حل مقبول بشأن الحدود البحرية.