لبنان

الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود يصل إلى بيروت

Lebanon 24
19-10-2021 | 12:58
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كشفت وكالة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوسيط الأميركي الجديد في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، آموس هوخشتاين، وصل اليوم الثلاثاء إلى بيروت.
 
ويأتي ذلك وسط إعلان وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لمساعدة لبنان وإسرائيل على حل مقبول بشأن الحدود البحرية. 
 
ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، فإن هوخشتاين وصل إلى العاصمة اللبنانية بعد ظهر اليوم على رأس وفد أميركي في إطار الوساطة الأميركية في المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية سابقاً أن "هوخشتاين سيسعى لإعادة إحياء المسار التفاوضي البحري، ليس من خلال إعادة المفاوضين من الجانبين إلى طاولة الناقورة، بل من خلال جولات مكوكيّة سيقوم بها، متنقلا بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، لينقل وجهتي النظر".

واستبدلت الولايات المتحدة أواخر أيلول وسيطها في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، جون ديروشيه، بهوخشتاين، وهو المستشار السابق للرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، في مجال الطاقة الدولية.

وأثار هذا الإجراء استياء في لبنان حيث وصف بأنه انتهاك للحياد علماً بأن هوخشتاين يحمل الجنسية الإسرائيلية وخدم في جيش إسرائيل بين العامين 1992 و1995.
 
 
 
 
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