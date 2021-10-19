جنبلاط عرض الأوضاع مع شيخ العقل

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز المنتخب الشيخ سامي أبي المنى، في حضور رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، أمين سر الكتلة النائب هادي أبو الحسن، والقاضي الشيخ غاندي مكارم، وعرض معه الأوضاع الراهنة.