لبنان

بلبلة في سوق تشريج الهواتف.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2021 | 12:42
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شهدت الأيام الأخيرة تهافتاً كبيراً للمواطنين على شراء بطاقات تشريج الهواتف الخليوية، في حين أنّ الكثير من الأشخاص بادروا إلى تشريج خطوطهم لفترة عامٍ.

وقال عاملون في هذا القطاع إن "الإقبال لشراء البطاقات كبير لأن هناك مخاوف من ارتفاع سعرها"، مشيرين إلى أن "الوكلاء حالياً لا يتحدثون عن ارتفاع في الأسعار، وهم على تواصل مستمرٍ مع الشركات". 

بدورها، قالت مصادر نيابية متابعة لملف الاتصالات لـ"لبنان24" أنه "حتى الآن لا توجه لرفع أسعار الاتصالات في لبنان وهناك مساعٍ مستمرة لحماية هذا القطاع لأن يُعتبر أساسياً في الاقتصاد". 

وردت المصادر على البلبلة الحاصلة حالياً، فأوضحت أنّ "أسعار بطاقات التشريج في لبنان ستبقى على حالها"، موضحة أنه "شركتي الاتصالات تسعيان باستمرار إلى توفير الخدمات المطلوبة للمواطن من دون زيادة الأعباء عليه".

من جهتها، قالت مصادر في هيئة "أوجيرو" لـ"لبنان24" إن "خدمات الانترنت لن تنقطع والعمل جارٍ على تأمين محطات الارسال بالمازوت المطلوب للتشغيل وذلك عبر منشآت النفط"، مشيرة إلى أن "أسعار الانترنت لن تزداد حالياً، والشبكة تعمل بشكل جيد".

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