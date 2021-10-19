بلبلة في سوق تشريج الهواتف.. ماذا يجري؟

شهدت الأيام الأخيرة تهافتاً كبيراً للمواطنين على شراء بطاقات تشريج الهواتف الخليوية، في حين أنّ الكثير من الأشخاص بادروا إلى تشريج خطوطهم لفترة عامٍ.



وقال عاملون في هذا القطاع إن "الإقبال لشراء البطاقات كبير لأن هناك مخاوف من ارتفاع سعرها"، مشيرين إلى أن "الوكلاء حالياً لا يتحدثون عن ارتفاع في الأسعار، وهم على تواصل مستمرٍ مع الشركات". وقال عاملون في هذا القطاع إن "الإقبال لشراء البطاقات كبير لأن هناك مخاوف من ارتفاع سعرها"، مشيرين إلى أن "الوكلاء حالياً لا يتحدثون عن ارتفاع في الأسعار، وهم على تواصل مستمرٍ مع الشركات".



بدورها، قالت مصادر نيابية متابعة لملف الاتصالات لـ"لبنان24" أنه "حتى الآن لا توجه لرفع أسعار الاتصالات في لبنان وهناك مساعٍ مستمرة لحماية هذا القطاع لأن يُعتبر أساسياً في الاقتصاد".



وردت المصادر على البلبلة الحاصلة حالياً، فأوضحت أنّ "أسعار بطاقات التشريج في لبنان ستبقى على حالها"، موضحة أنه "شركتي الاتصالات تسعيان باستمرار إلى توفير الخدمات المطلوبة للمواطن من دون زيادة الأعباء عليه".