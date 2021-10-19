السيد: المطلوب إزالة تلك الأسلاك!

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر:

"ضروري جداً تواجد الجيش حالياً في الطيونة وجوارها منعاً لأيّ مدسوس قد يحاول الفتنة هنا أو هناك،ولكن،مرفوض قطعاً أن يقفل الجيش بعض الشوارع بين المنطقتين بالأسلاك الشائكة كما هو الحال اليوم!ولا أظنّ أن قيادة الجيش على معرفة بهذا التدبير البشِع والمؤذي،والمطلوب إزالة تلك الأسلاك!"