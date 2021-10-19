لبنان

ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع

Lebanon 24
19-10-2021 | 13:23
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من المقرر أن تُصدر وزارة الطاقة يوم غدٍ الأربعاء، جدول تركيب أسعارٍ جديد للمحروقات، في وقتٍ قالت جهات عديدة في قطاع النفط، اليوم الثلاثاء، أن الأسعار ستشهد على ارتفاعٍ جديد. 

وفي هذا الإطار، فإنه من المقرّر أن يتمّ الاستناد إلى سعر الدولار في منصة "صيرفة" لتسعير المحروقات، وهو الأمر الذي بات مُعتمداً في الآونة الأخيرة.

وحالياً، فإن سعر الدولار في المنصة العائدة لمصرف لبنان يبلغ 16900 ليرة. وعليه، فإنّ التسعير غداً قد يكون بناء لهذا السعر أو وفق دولار يُناهز 17 ألف ليرة.

وفي حال تمّ ذلك، فإنّ سعر صفيحة البنزين قد يقفز إلى ما يفوق الـ255 ألف ليرة، إلا إذا تم اعتماد سعر جديد للدولار في التسعير أعلى من سعر الـ17 ألف ليرة، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً والذي ناهز 83 دولاراً، اليوم الثلاثاء. 

ومن المرجح أن يتراوح سعر الدولار الذي ستُحدّد على أساسه تسعيرة البنزين، بين 18 والـ20 ألف ليرة تبعاً لسعر العملة الخضراء في السوق الموازية، ما يعني أن سعر صفيحة البنزين قد يترواح بين الـ260 ألف ليرة و الـ300 ألف ليرة، وقد يكون المعدل الوسطي نحو 270 ألف ليرة. 



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