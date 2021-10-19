ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع

من المقرر أن تُصدر وزارة الطاقة يوم غدٍ الأربعاء، جدول تركيب أسعارٍ جديد للمحروقات، في وقتٍ قالت جهات عديدة في قطاع النفط، اليوم الثلاثاء، أن الأسعار ستشهد على ارتفاعٍ جديد.



وفي هذا الإطار، فإنه من المقرّر أن يتمّ الاستناد إلى سعر الدولار في منصة "صيرفة" لتسعير المحروقات، وهو الأمر الذي بات مُعتمداً في الآونة الأخيرة.



وحالياً، فإن سعر الدولار في المنصة العائدة لمصرف لبنان يبلغ 16900 ليرة. وعليه، فإنّ التسعير غداً قد يكون بناء لهذا السعر أو وفق دولار يُناهز 17 ألف ليرة.



وفي حال تمّ ذلك، فإنّ سعر صفيحة البنزين قد يقفز إلى ما يفوق الـ255 ألف ليرة، إلا إذا تم اعتماد سعر جديد للدولار في التسعير أعلى من سعر الـ17 ألف ليرة، وذلك وفي حال تمّ ذلك، فإنّ سعر صفيحة البنزين قد يقفز إلى ما يفوق الـ255 ألف ليرة، إلا إذا تم اعتماد سعر جديد للدولار في التسعير أعلى من سعر الـ17 ألف ليرة، وذلك بسبب ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً والذي ناهز 83 دولاراً، اليوم الثلاثاء.