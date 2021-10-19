بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إن العديد من معامل الانتاج بدأت تعطي الكهرباء على الشبكة العامة وذلك بعدما توقف بعضها لفترة بسبب نفاد الغاز أويل والفيول اللازم لتوليد الطاقة.



وأشارت المصادر إلى أن معمل الذوق حالياً ينتج نحو 250 ميغاواط في حين أن معمل الجية يقدّم في الوقت الحالي بين 50 و 60 ميغاوط.



ومع هذا، فقد لفتت المصادر عينها إلى أنه من المقرر أن تصل باخرة غاز أويل لمعملي دير عمار والزهراني، يوم غدٍ الأربعاء (20 تشرين الأول الجاري)، الأمر الذي يشير إلى أنه سيتم تشغل العديد من المولدات فيهما.



وأوضحت المصادر أنّ "انتاج كهرباء لبنان بات يرتفع تدريجياً، إذ تجاوز الـ420 ميغاواط حالياً وهو مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة طالما يتأمن الفيول والغاز أويل باستمرار".