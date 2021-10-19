لبنان

معلومات جديدة عن أحداث الطيونة.. هذا ما كُشف عن دور الجيش هناك

Lebanon 24
19-10-2021 | 14:56
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كشفت مصادر أمنية لقناة "الجديد" أنّ "الجيش، يوم الخميس، كان يتمركز بكثافة وبقوته الأكبر في محيط العدلية وعلى طول الطريق المؤدية إلى العدلية عند المفارق"، مشيرة إلى أن "العناصر العسكرية نجحت في إقفال الطريق أمام المجموعات ومنعها في المرة الأولى من الدخول إلى عين الرمانة ولكنّها نجحت بالدخول من طريق فرعي آخر".
ولفتت المصادر إلى أن "الموقوفين في حادثة الطيونة هم من الجهتين أي من الطيونة ومن عين الرمانة"، لافتة إلى أن "اختلاف البيانين للجيش سببه أن البيان الأول كان بياناً أولياً في بداية الاحداث أما البيان الثاني كان حصيلة لما جاء خلال النهار من أحداث دامية".
 
ومع هذا، فقد ذكرت معلومات "الجديد" أنّ "كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس عن الجيش ترك صدى إيجابياً عند المؤسسة العسكرية".
 
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