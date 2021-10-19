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لبنان
مستشفى سيدة السلام في القبيات يُطلق حملة تلقيح ضد "كورونا"
Lebanon 24
19-10-2021
|
16:06
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أعلن مركز التلقيح في مستشفى سيدة السلام في القبيات - عكار تقديم لقاح فايزر لكل الفئات العمرية التي يتجاوز عمرها 45 سنة، تجاوبا مع قرار وزارة الصحة.
ولفت المركز الى ان المطلوب ممن يودون تلقي اللقاح: التسجيل على منصة وزارة الصحة الخاصة باللقاح، وإحضار الهاتف مع الهوية أثناء الحضور لتلقي اللقاح.
واشار الى أن المركز يفتح أبوابه فقط نهاري الاثنين والاربعاء من العاشرة صباحا ولغاية الثانية بعد الظهر.
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