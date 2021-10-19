لبنان

انعكاسات سلبية

Lebanon 24
19-10-2021 | 17:03
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تحدثت معلومات عن انعكاسات سلبية لعمليات استيراد المحروقات من دولة إقليمية، لجهة صرف العائدات في شراء العملة الصعبة من المنصات المحلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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