لبنان

بلبلة

Lebanon 24
19-10-2021 | 17:06
A-
A+
Doc-P-876907-637702858700970007.jpg
Doc-P-876907-637702858700970007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت تقارير حول هبوط أسعار العقارات في لبنان، بلبلة في السوق العقاري، من شأنها أن تنعكس سلباً على تعميق الجمود الحاصل منذ ما بعد احداث 17 ت1، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
الوسيط الاميركي في ملف الترسيم بدأ مهمته والموقف اللبناني يتحدد في ضوء الاتصالات
lebanon 24
20/10/2021 07:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
lebanon 24
20/10/2021 07:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان تعد أقرباء انتحاريين بأموال وعقارات (أسوشيتيد برس)
lebanon 24
20/10/2021 07:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود يصل إلى بيروت
lebanon 24
20/10/2021 07:30:35 Lebanon 24 Lebanon 24

عقارات

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:27 | 2021-10-19
00:16 | 2021-10-20
00:03 | 2021-10-20
23:55 | 2021-10-19
23:16 | 2021-10-19
23:07 | 2021-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website