أثارت تقارير حول هبوط أسعار العقارات في لبنان، بلبلة في السوق العقاري، من شأنها أن تنعكس سلباً على تعميق الجمود الحاصل منذ ما بعد احداث 17 ت1، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".