لبنان

أبعد من الصراع الدائر

Lebanon 24
19-10-2021 | 17:31
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قرئت رسائل قيادي حزبي في ما خص الرقم العسكري الهيكلي، بأنها تتخطى الإطار المحلي، إلى ما هو أبعد من مجريات الصراع الدائر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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