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لبنان
أبعد من الصراع الدائر
Lebanon 24
19-10-2021
|
17:31
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قرئت رسائل قيادي حزبي في ما خص الرقم العسكري الهيكلي، بأنها تتخطى الإطار المحلي، إلى ما هو أبعد من مجريات الصراع الدائر، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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