لا معطيات جدّية لانعقاد مجلس الوزراء حالياً

أوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان "ما من معطى جدّي يعزز توجّه مجلس الوزراء إلى الانعقاد حالياً غير أن ذلك لا يعني أن ما من اتصالات تتم لتأمين هذه العودة".