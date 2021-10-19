لبنان

لا معطيات جدّية لانعقاد مجلس الوزراء حالياً

Lebanon 24
19-10-2021 | 17:30
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أوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان "ما من معطى جدّي يعزز توجّه مجلس الوزراء إلى الانعقاد حالياً غير أن ذلك لا يعني أن ما من اتصالات تتم لتأمين هذه العودة".
المصدر: اللواء
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