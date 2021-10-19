21
o
بيروت
25
o
طرابلس
17
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لا معطيات جدّية لانعقاد مجلس الوزراء حالياً
Lebanon 24
19-10-2021
|
17:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان "ما من معطى جدّي يعزز توجّه مجلس الوزراء إلى الانعقاد حالياً غير أن ذلك لا يعني أن ما من اتصالات تتم لتأمين هذه العودة".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون في رسالة الدعوة: المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة ا
Lebanon 24
الرئيس عون في رسالة الدعوة: المصرف المركزي هو شخص من أشخاص القانون العام والحكومة هي التي تضع السياسات العامة في كل المجالات وفق المادة ٦٥ من الدستور ، وتصريف الأعمال بالمعنى الضيق لا يحول على الإطلاق دون انعقاد مجلس الوزراء عند توافر عناصر الضرورة ا
20/10/2021 07:30:57
20/10/2021 07:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: انعقاد مجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية
Lebanon 24
الحريري: انعقاد مجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة هو مخالفة دستورية
20/10/2021 07:30:57
20/10/2021 07:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يشدّد على أهمية تشكيل الحكومة قبيل انعقاد مؤتمر دعم لبنان
Lebanon 24
عون يشدّد على أهمية تشكيل الحكومة قبيل انعقاد مؤتمر دعم لبنان
20/10/2021 07:30:57
20/10/2021 07:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: رئيس وزراء اليمن يدعو المنظمات الدولية لمساندة جهود الحكومة وإنقاذ المدنيين في مأرب
Lebanon 24
العربية: رئيس وزراء اليمن يدعو المنظمات الدولية لمساندة جهود الحكومة وإنقاذ المدنيين في مأرب
20/10/2021 07:30:57
20/10/2021 07:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة
انعقاد
تابع
الأكثر قراءة
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
Lebanon 24
6 شقق بسعر واحدة: العقار في لبنان لمزيد من التدهور!
02:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
Lebanon 24
رسالة من مسيحي لبناني إلى سماحة السيد نصرالله
02:00 | 2021-10-19
19/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج سيكرمون في نهاية السنة.. هل أنت من بينهم؟
03:30 | 2021-10-19
19/10/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
14:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
13:48 | 2021-10-19
19/10/2021 01:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:27 | 2021-10-19
تريث في الدعوة الى جلسة قريبة للحكومة بانتظار استكمال الاتصالات السياسية
00:16 | 2021-10-20
إرتفاع جنوني... رسميا سعر صفيحة البنزين تخطى الـ300 ألف ليرة!
00:03 | 2021-10-20
كشف سر الرصاصة الأولى.. هذه رواية الجيش لـ"اليوم الأسود"
23:55 | 2021-10-19
سارق يقع بقبضة الأهالي في ابي سمراء... هذا ما حصل معه
23:16 | 2021-10-19
ريفي لـ"النهار": معيب التهديد بمئة ألف مقاتل
23:07 | 2021-10-19
بلدية الغبيري تدّعي على جعجع
فيديو
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
20/10/2021 07:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
20/10/2021 07:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية شهيرة تُحتجز في السيارة.. هكذا تم إنقاذها (فيديو)
09:40 | 2021-10-18
20/10/2021 07:30:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact