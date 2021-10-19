تهدئة تمهِّد لعودة مجلس الوزراء

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لبنان
تهدئة تمهِّد لعودة مجلس الوزراء
Lebanon 24
19-10-2021
|
18:13
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علم أن "ممثل مجموعة الدول العربية في صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محي الدين استطلع في خلال زيارته لعدد من المسؤولين الأجواء في ما تنوي الحكومة القيام به وخريطة الطريق وتعاطيها في السياسات المالية الموازنة وإدارة الدين العام وهيكلة القطاع المصرفي واستطلع وجهة النظر في ما خص مكافحة الفساد".
وأفادت مصادر مطلعة ل "اللواء" أنه "في خلال زيارته قصر بعبدا شرح رئيس الجمهورية التوجه العام والخطوط العريضة على أن محي الدين طالب بالإسراع في تقديم الأوراق والبيانات المالية كي يتم التفاوض بأسرع وقت ومعلوم أن هناك خبراء من الصندوق هم من الذين يفاوضون".
المصدر:
اللواء
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