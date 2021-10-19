لبنان

تحالفات نيابية

Lebanon 24
19-10-2021 | 22:19
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عُلم أن تياراً سياسياً بارزاً سيتحالف مع بعض نواب الشمال ممن كانوا يصنّفون سنّة الثامن من آذار.
(النهار)
 
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