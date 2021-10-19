لبنان

جعجع سيعتمد اسلوب نصرالله في الرد غدا

Lebanon 24
19-10-2021 | 22:34
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نقلت" الاخبار" عن مقربين من رئيس حزب القوات اللبنانية ان جعجع بدأ التحضير لرد مفصّل على خطاب نصرالله، وجرى الاتفاق على مقابلة الغد، وهو "سيعتمِد الأسلوب نفسه الذي اعتمده السيد نصرالله في معرض الرد، إذ سيسرد الوقائع التي حصلت خلال نهار الجريمة، وسيدحض الاتهامات التي طاولت حزبه، وسيجدد القول إن ما حصل لا يتجاوز ردة فعل أهالي المنطقة على الاستفزازات"، إضافة إلى "التمرين" على كلام ينفي فيه أي صلة له بأي نوع من التسليح، مع عرض مفصّل لـ"دور حزب الله وتورّطه في حروب الآخرين وإدخال لبنان في سياسة المحاور".
مع ذلك لم يكُن صعباً على العارفين بأجواء معراب إدراك أن ثمّة ما يُربكها. ليسَ وحده الرقم الـ 100 ألف مقاتِل الذي ذكره السيد نصرالله وقصد به الخارج أكثر من الداخل هو السبب. معراب تدرك كغيرها، أو ربما أكثر من غيرها، قدرات حزب الله العسكرية وغير العسكرية وليسَت بحاجة إلى معركة تثبِت ذلك. لكنّ ريبتها وحذرها نابِعان من "عدم معرفتها بماذا يفكّر حزب الله، وإلى أين يريد أن يصل بحفلة الشيطنة التي يقودها".
 
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