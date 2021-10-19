26
o
بيروت
28
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مواقف نصر الله لوقف الاستخفاف بـ"فائض القوة"
Lebanon 24
19-10-2021
|
22:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": يقول مصدر سياسي معلقاً على المواقف التي أعلنها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وخصّ بها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من دون أن يسمّيه، إنه أدى خدمة سياسية لخصمه اللدود، ليس بدعوته له إلى أن "يقعد عاقل ويتأدّب" فحسب؛ وإنما للتهويل عليه بأن لدى الحزب 100 ألف مقاتل مسلحين على أكمل وجه، وينتظرون الإشارة "لطحن الجبال".
ويكشف المصدر نفسه عن أن نصر الله كان مضطراً للتهديد بقوة الهيكل العسكري الذي يتمتع به حزبه لوقف الاستخفاف بفائض القوة الذي لم يسمح له باستخدامه عندما تعرضت مجموعة من الشبان في بلدة شويا في قضاء حاصبيا لعناصر الحزب والشاحنة التي استخدموها لقصف المنطقة المفتوحة الممتدة بين منطقة مزارع شبعا المحتلة وبين تخوم منطقة جنوب الليطاني التي هي بمثابة منطقة مشتركة لعمليات الجيش و"يونيفيل" لتنفيذ القرار "1701"، ومن ثم لوقف الاشتباك الذي كان اندلع في منطقة خلدة بين عناصر حزبية وأخرى عشائرية وقبلية على خلفية الثأر لمقتل شخص ينتمي إلى العشائر العربية.
ويؤكد أن الحزب بات مضطراً لأن يستعيد هيبته لئلا يتحوّل إلى "مكسر عصا"، ولم يجد أمامه سوى «القوات» محمّلاً إياها مسؤولية مواجهات الطيونة التي أدت إلى سقوط 7 قتلى؛ بينهم امرأة، ويقول إن نصرالله "أراد أن يُخضع جعجع لمحاكمة سياسية على أن تضاف إلى المحاكمة القضائية التي طالته سابقاً وأدت إلى سجنه، مع أنها مسبوقة في تاريخ العلاقة بين الطرفين من موقع الاختلاف والخصومة الدائمة، رغم أنه كانت جرت محاولات لفتح حوار بينهما لكنها لم تفلح لتنظيم الخلاف انطلاقاً من التفاهم على ربط النزاع أسوة بما هو حاصل الآن في علاقة حزب الله بكل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي".
ويرى أن "لا خلفية إقليمية أو دولية لحديث نصر الله عن الهيكل العسكري لحزبه، لكن هذا لا يمنع من توظيفه في خانة توجيه رسالة إلى إسرائيل لمنعها من المساس بقواعد الاشتباك في جنوب لبنان، وأيضاً إلى المجتمعين الدولي والإقليمي بعدم الرهان على القوات كرأس حربة في مواجهة الحزب والتصدي لتمدّده ونفوذه إلى خارج الحدود"، ويقول إن نصر الله أراد أن يواجه "القوات" على "عتبة الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية، لعل خصومه يبادرون إلى التحسب منذ الآن لرد فعله في حال قرر جعجع أن يتجرّأ على حزب الله من دون حساب لقدرته على حسم الموقف".
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
14:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
13:48 | 2021-10-19
19/10/2021 01:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
09:15 | 2021-10-19
19/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-19
19/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم السعر الجديد المتوقع
13:23 | 2021-10-19
19/10/2021 01:23:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2021-10-20
المستقبل لم يبدأ تحضيراته الجدية.. هل يضمن الاكثرية؟
03:55 | 2021-10-20
4 جرحى اثر انقلاب "بيك اب" في صيدا
03:49 | 2021-10-20
نقيب مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي: الوضع "تعتير"
03:45 | 2021-10-20
عملية نوعية في السبتية.. الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيارات بقبضة "المعلومات"
03:45 | 2021-10-20
من الساحل الى الجرد.. هكذا يتحضر الحزب لخوض المعركة
03:34 | 2021-10-20
قطع السير على طريق الصيفي (صور)
فيديو
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
04:00 | 2021-10-20
20/10/2021 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما سبب الخلاف بين عاصي الحلاني ونوال الزغبي؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-19
20/10/2021 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل كان المريخ القديم شبيها بالأرض؟ (فيديو)
14:00 | 2021-10-18
20/10/2021 11:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact