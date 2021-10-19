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لبنان
حادثة الطيونة قد لا تكون يتيمة
Lebanon 24
19-10-2021
|
23:01
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قالت مصادر مطلعة على جو حزب الله ل" الديار": ان قرار نصرالله الافصاح عن عدد مقاتليه “يأتي باطار ردع اي حرب اهلية يطمح اليها سمير جعجع والدول التي تسيره”، معتبرة ان “حادثة الطيونة قد لا تكون يتيمة، اذ نتوقع ان يقوم جعجع بمحاولات اخرى لجرنا الى الفتنة... لكن حزب الله بالمرصاد ونفسه طويل”.
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